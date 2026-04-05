◆ラグビーリーグワン第１４節神戸４０―１９ＢＲ東京（５日、秩父宮ラグビー場）１部でプレーオフ（ＰＯ）進出を決めている神戸は、ＢＲ東京に４０―１９で勝って１２勝目（２敗）。レギュラーシーズン２位に浮上した。後半から途中出場した日本代表ＳＯ李承信は、前半５トライを挙げたチームで後半は１トライとなった結果に「ボールキープしながら、あと一歩で崩せる絵は見えていた。アタックは前半から手応えがあった