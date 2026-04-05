女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里が５日、栃木・宇都宮市のブレックスアリーナ宇都宮で行われた、バスケットボール男子のＢリーグ１部・宇都宮ブレックス戦のハーフタイムショーに登場した。２人がダブル主演するＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は、栃木県が舞台の一つ。満員のサポーターから大きな拍手で迎えられた。見上も上坂もＢリーグ初観戦。見上は「気づいたらすごく声を出して、熱中しました