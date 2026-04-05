【モデルプレス＝2026/04/05】「アジアの女の子がなりたい顔 No.1」とカリスマ的人気を誇る韓国モデルのテリ（カン・テリ）が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】「アジアの女の子がなりたい顔 No.1」韓国美女、美スタイル際立つ◆テリ、小物使い光るアースカラーのジャケットに、フリルのミニスカートを合わせた春らしいコーディネ