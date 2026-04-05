【モデルプレス＝2026/04/05】4人組K-POPグループ・KISS OF LIFE（読み方：キスオブライフ）が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に初出演した。【写真】4人組K-POPグループ、美ウエスト披露◆KISS OF LIFE「関西コレクション」初登場BELLE（ベル）、NATTY（ナッティ）、JULIE（ジュリー）、HANEU（ハヌル）の順で日本語で挨拶をすると、HANEUが「次の