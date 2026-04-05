【モデルプレス＝2026/04/05】AKB48の小栗有以が4月4日、自身のInstagramを更新。トマトをモチーフにしたミニ丈のライブ衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】24歳AKB人気メンバー「似合いすぎ」前田敦子の懐かし衣装で美脚披露◆小栗有以、トマト衣装で美脚披露小栗は「AKB48春コンサート『私たちだけじゃダメですか？』で披露した野菜シスターズ」とつづり、コンサートで着用した衣装姿を投稿。赤いスカート部分が大きく丸