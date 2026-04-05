【モデルプレス＝2026/04/05】お笑いタレントのキンタロー。が4月5日、自身のInstagramを更新。俳優の鈴木亮平のモノマネを披露し、話題となっている。【写真】キンタロー。「リブート失敗」最新モノマネが話題◆キンタロー。新作モノマネは人気俳優キンタロー。は、4日に放送されたTBS系『オールスター感謝祭’26春』での「赤坂5丁目ミニマラソン」に出演した際の、鈴木のものまねメイクでのオフショットを複数枚投稿。劇画調の眉