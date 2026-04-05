海岸で白骨化した遺体 鹿児島県の薩摩川内市甑島の海岸で、4日夕方、白骨化した遺体が見つかり、警察で身元の確認を急ぐとともに、事件・事故の両面で捜査しています。 薩摩川内警察署によりますと、4日午後5時ごろ、薩摩川内市里町里の講之元神社から北東およそ650メートル離れた海岸で、仰向けの状態で倒れている遺体が見つかりました。釣り人が発見 水着のような布を身に着けていた 近くで釣りをしていた釣り人が発見