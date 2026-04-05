【モデルプレス＝2026/04/05】元日向坂46の高本彩花が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】27歳元日向坂メンバー、華やかオーラ溢れるラフコーデ◆高本彩花、華やかオーラ纏いランウェイ高本はグレーのレイヤード風トップスに小花柄のパンツを合わせたラフなスタイリングを披露。シンプルなコーディネートながらも華やかなオーラを纏