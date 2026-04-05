◇MLB ホワイトソックス6-3ブルージェイズ(日本時間5日、レート・フィールド)メジャー挑戦1年目のホワイトソックス・村上宗隆選手が、日米通算250本塁打を達成。「通過点ですし、これからたくさん打っていきたい」と思いを語りました。6試合ぶりとなる「4番・ファースト」でスタメン出場した村上選手は、初回に犠牲フライを放ち先制点をマーク。1-2で迎えた6回には本拠地初ホームランとなる逆転の4号2ランを放ち、チームを勝利に導