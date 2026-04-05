5日午後4時34分ごろ、茨城県、栃木県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、茨城県の水戸市、常陸太田市、笠間市、常陸大宮市、城里町、石岡市、筑西市、それに桜川市、栃木県の真岡市です。【各地の