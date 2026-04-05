1票差で現職が当選した栃木県那須町の町長選挙で、投票用紙の再点検が行われました。【映像】町長選の再点検結果を報告する様子先月22日に投開票された那須町の町長選挙は、現職の平山幸宏氏（64）が5099票、前町議の小山田典之氏（65）が5098票で、平山氏が1票差で3回目の当選を果たしました。これに対し小山田氏の陣営が異議を申し出て、すべての投票用紙を数え直すことになりました。再点検は町民が見守る中、午前9時か