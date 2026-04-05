「巨人３−２ＤｅＮＡ」（５日、東京ドーム）巨人がＤｅＮＡに連勝。２カード連続のカード勝ち越しとなり、戻ってきた井上温大投手が復活の１勝目を挙げた。巨人・井上とＤｅＮＡ・石田裕の投げ合いは投手戦となった。今季初先発となった井上は立ち上がりからエンジン全開。１５０キロを計測する速球で打者をねじ伏せ、三者凡退で初回を終えた。二回には先頭の宮崎に中前打を許すも、佐々木の好守もあって無失点。四回、佐野