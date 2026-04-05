元TOKIOの松岡昌宏（49）が5日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。使うようになって30年の口癖の使うようになったきっかけを明かす場面があった。リスナーから番組でよく松岡が使う「へこへこ」という“口癖”が「モヤモヤする」というメッセージが寄せられると、「言ってる？言ってるね。“へこへこ飯を食ってですねえ”とか、“へこへこ歩いてですねえ”とか、使うね。使ってる。失礼しました」と苦