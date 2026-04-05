ヒーローインタビューを終え、記念写真に納まる日本ハムの（左から）有原、万波、奈良間＝エスコンフィールド日本ハムが逆転勝ちで4連勝を飾り、今季初の貯金1。有原は要所を締め、7回4安打2失点で復帰後初勝利。0―2の六回に田宮、奈良間の連続適時打で追い付き、七回に万波の5号3ランで勝ち越した。オリックスは3連戦3連敗。オリックスに3連勝し、喜ぶ日本ハムの選手たち＝エスコンフィールド7回日本ハム2死一、二塁、万波が左