◇セ・リーグ巨人3―2DeNA（2026年4月5日東京D）巨人のライデル・マルティネス投手（29＝キューバ）が5日のDeNA戦（東京D）で今季初登板。1点を失うも同点は許さず、通算213セーブ目となる今季初セーブを挙げた。3―1で迎えた9回に3番手として登板。最初に打席へ迎えた牧に中前打されると、2死後、宮崎に右翼線へ適時二塁打されて1点差に迫られたが、続く蛯名を得意のスプリットで空振り三振に仕留めた。マルティネス