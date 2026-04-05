アメリカのブルームバーグ通信は1日、イランがホルムズ海峡の通航料として原油1バレルあたり少なくとも1ドル程度を課し、支払いは人民元または暗号資産（いわゆる仮想通貨）で行われていると報じた。「友好国」の船舶であれば通航料の支払いによって航行を認めているとされている。大型タンカー1隻で3億2000万円友好度は5段階でランク付けされ、高いほどより有利な条件を得やすいという。「VLCC」と呼ばれる大型原油タンカーの積載