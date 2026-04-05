4月6日（月）の『徹子の部屋』に、勝野洋が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！キャシー中島と結婚47年、76歳になった勝野。青山学院大学在学中に誘われて劇団に入ったものの、俳優になる気はなく、演技のレッスンは仮病でサボってばかり。そんなとき、「石原裕次郎さんに会える」と言われて参加した『太陽にほえろ！』のオーディションに合格し、俳優デビューした。熊本弁が抜けていないうえ、演技の基礎ができて