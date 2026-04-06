【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第9節】(ギケンス)高知 2-0(前半0-0)讃岐<得点者>[高]杉山伶央2(75分、81分)<警告>[高]高野裕維(38分)[讃]岡英輝(75分)観衆:2,611人主審:宗像瞭