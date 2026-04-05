【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第9節】(鳴門大塚)徳島 1-0(前半1-0)FC大阪<得点者>[徳]ルーカス・バルセロス(9分)<警告>[F]住田将(28分)、山下諒時(64分)、ヴィニシウス・ソウザ(90分+1)観衆:4,335人主審:松澤慶和