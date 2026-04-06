【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第9節】(サンアル)松本 2-2(PK4-5)いわき<得点者>[松]金子光汰(51分)、藤枝康佑(90分+5)[い]深港壮一郎(27分)、今野息吹(90分+8)<警告>[い]山中惇希(23分)、加藤有輝(90分+1)、佐々木雅士(90分+7)観衆:7,904人主審:大坪博和