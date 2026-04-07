【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第9節】(白波スタ)鹿児島 1-1(PK8-7)北九州<得点者>[鹿]稲葉修土(25分)[北]前田稜太(67分)<警告>[鹿]山田裕翔(3分)、杉井颯(63分)、嵯峨理久(70分)観衆:7,073人主審:清水修平