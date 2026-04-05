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【J1百年構想リーグ WEST第9節】(JFEス)岡山 1-4(前半0-2)神戸<得点者>[岡]木村太哉(62分)[神]オウンゴール(8分)、永戸勝也(45分)、扇原貴宏(65分)、郷家友太(88分)<警告>[岡]松本昌也(24分)[神]郷家友太(2分)、ンドカ・ボニフェイス(82分)観衆:14,633人主審:上村篤史└首位の神戸が圧巻ゴールラッシュ! 敵地で岡山を下して今季初3連勝