【J1百年構想リーグ EAST第9節】(三協F柏)柏 3-0(前半1-0)横浜FM<得点者>[柏]小見洋太(18分)、オウンゴール(80分)、仲間隼斗(82分)<退場>[横]ジェイソン・キニョーネス(12分)<警告>[柏]大久保智明(87分)観衆:13,515人主審:大橋侑祐├柏が2試合連続となる3-0の快勝!横浜FMは序盤のキニョーネス退場が響き連勝ならず…├小見洋太らしいPKで柏移籍後初ゴール!横浜FMサポーターの前でも「自分に集中した」├今季初フ