[4.5 J1百年構想リーグ EAST第9節 柏 3-0 横浜FM 三協F柏]5日、三協フロンテア柏スタジアムでJ1百年構想リーグ EAST第9節が開催され、柏レイソルと横浜F・マリノスが対戦した。試合は前半12分に横浜FMのDFジェイソン・キニョーネスが退場に。柏はMF小見洋太のPKで先制すると、後半に相手オウンゴールとMF仲間隼斗のゴールで加点。柏が今季初めて90分での連勝を飾った。2週間ぶりのリーグとなる9位・柏(勝ち点8)は、前節・水戸