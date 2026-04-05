[4.5 J1百年構想リーグWEST第9節 岡山 1-4 神戸 JFEス]J1百年構想リーグWEST第9節が5日に開催され、首位ヴィッセル神戸はアウェーで8位ファジアーノ岡山を4-1で下した。今季初の3連勝を達成。岡山は2連敗を喫した。神戸が均衡を破ったのは前半8分。右サイドのDF酒井高徳が右足でグラウンダーのクロスを送ると、DF田上大地に当たってゴールに吸い込まれた。対する岡山は直後にアクシデント。DF工藤孝太がピッチに座り込んでプ