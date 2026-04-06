【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第9節】(駅スタ)鳥栖 0-1(前半0-1)大分<得点者>[大]キム・ヒョンウ(42分)<警告>[鳥]鈴木大馳(43分)、神山京右(85分)[大]四方田修平(33分)観衆:8,753人主審:上原直人