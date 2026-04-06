【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第9節】(富山)富山 5-2(前半3-1)奈良<得点者>[富]坪井清志郎(7分)、亀田歩夢2(10分、12分)、西矢慎平(55分)、吉平翼(90分+5)[奈]田村翔太(18分)、戸水利紀(47分)観衆:3,300人主審:石丸秀平