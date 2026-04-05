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【J1百年構想リーグ WEST第9節】(ピースタ)長崎 0-3(前半0-3)清水<得点者>[清]オ・セフン2(1分、45分+3)、嶋本悠大(4分)<警告>[清]住吉ジェラニレショーン(90分+6)観衆:19,706人主審:須谷雄三└キックオフ直後に驚きの先制弾! 清水が今季最多タイの3ゴールで長崎を撃破