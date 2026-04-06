【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第9節】(アシさと)今治 0-1(前半0-1)愛媛<得点者>[愛]阿部稜汰(36分)<警告>[今]竹内悠力(83分)[愛]山口太陽(41分)、宮本航汰(71分)観衆:5,079人主審:中井敏博