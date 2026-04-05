[4.5 J1百年構想リーグWEST第9節 長崎 0-3 清水 ピースタ]J1百年構想リーグWEST第9節が5日に行われ、5位清水エスパルスは敵地で6位V・ファーレン長崎に3-0で勝利した。今季最多タイの3得点で2試合ぶりの白星。長崎は2戦ぶりの黒星を喫した。清水はキックオフ直後にいきなり先制する。センターサークル内からのバックパスを受けた長崎GK後藤雅明にFWオ・セフンが猛然とプレスをかけ、ロングキックを至近距離でブロック。そのボ