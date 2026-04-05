【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第9節】(プラスタ)八戸 0-2(前半0-2)山形<得点者>[山]高橋潤哉(37分)、寺山翼(39分)<警告>[八]雪江悠人(60分)、イスマイラ(85分)[山]中村亮太朗(23分)、高橋潤哉(40分)主審:田邉裕樹