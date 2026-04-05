「青じそチーズカツ」【画像で見る】薄切り肉で火が通りやすく少ない油で揚げられる「青じそチーズカツ」揚げものは好きだけれど、大量の油がはねたり片づけや掃除のことを考えるとなかなか億劫に…。そんな時におすすめしたいのがわずか大さじ4杯の油で作れる揚げものレシピ。少ない油でもサクサクに仕上がる「チーズカツ」をご紹介します。市瀬悦子さん教えてくれたのは…▷市瀬悦子さん料理研究家。身近な素材に一工夫を加