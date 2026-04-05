長瀬智也が自身のInstagramで、長州力との2ショット写真を公開した。 ■長瀬智也「いつもありがとうございます！」 【写真】長瀬智也と長州力が肩を寄せて、にっこり“スマイル”2ショット この日の長瀬は、キャップをかぶり、グリーンや茶色のくすみ系のカラーのチェックシャツに、デニムというカジュアルスタイルで登場。親指と人差し指を広げて、隣に座る長州力を紹介するようなポーズで写っている。 一