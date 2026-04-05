4回ソフトバンク1死二塁、今宮が左越えに同点二塁打を放つ＝ZOZOマリンソフトバンクは0―1の四回に今宮の適時二塁打と谷川原の中前打で逆転。同点の五回は栗原の犠飛と、今宮の適時打で2点を奪った。スチュワートが6回2失点で2勝目。松本裕は2季ぶりのセーブ。ロッテは小島が試合をつくれず。