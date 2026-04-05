◇MLB アストロズ 11-0 アスレチックス(日本時間5日、サター・ヘルス・パーク)アストロズ・今井達也投手がメジャー初勝利。ミラー投手コーチは、「彼のスライダーは相手を手こずらせていた」と褒めたたえました。今井投手はメジャー2度目の先発となったこの日、6回途中9三振無失点と好投。前日13安打11得点のアスレチックス打線を翻弄し、初白星を手にしました。今井投手の投球を見守ったミラー投手コーチは、「(前回から)ごく一般