女優の井上和香（45）が5日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。かつてグラビアアイドルとして活躍した同い年の人気女優や、同時期にグラビアアイドルとして活動した人気タレントを明かした。井上はデビューしたのは「私遅くて22歳、2002年です」と打ち明けた。グラビアアイドルとして活動したが、10代から活動している人も多いと言われ「だから私の同年代は10代からなんで、凄い先輩な感じです」と