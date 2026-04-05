◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（５日・マツダスタジアム）広島・栗林良吏投手が８回５安打１失点で降板した。初回からストライク先行のテンポのいい投球で阪神打線を翻弄（ほんろう）。３回１死で福島に右前打を浴びたが、５回までにわずか１安打で７三振を奪い、１人しか走者を出さない準完全投球を続けた。６回は先頭・福島に二塁打を浴びるなど、１死三塁を招いたが、後続を封じた。８回は先頭の代打高寺に中前打を浴