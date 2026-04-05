◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ＤｅＮＡ（５日・東京ドーム）巨人のライデル・マルティネス投手が９回に登板。１回１失点でリードを守り切り、今季初セーブをマークした。３―１の９回に登板。先頭・牧にはいきなり１５４キロを捉えられて中前安打を浴びたが、２番・度会を左飛。３番・佐野を右飛。２死一塁から宮崎に右翼線への適時二塁打を浴びて１点差に迫られたが、最後は５番・蝦名を空振り三振。ガッツポーズで試合を