◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―中日（５日・神宮）ヤクルトが５点を追う７回、打者１１人で７得点。一気の攻勢で試合をひっくり返した。先頭の岩田が右中間への二塁打で出塁し、敵失もからめて一、三塁とすると伊藤の右前適時打で１点をかえし、鈴木叶が左前打を放ち満塁に好機を広げて武岡が押し出しの四球で１点を追加。６回まで無得点に封じられていた高橋宏を降板させると、代わった斎藤が長岡への初球を暴投し１点を加