◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ＤｅＮＡ（５日・東京ドーム）巨人が逆転勝利で２カード連続勝ち越しを決めた。打線は６回までＤｅＮＡの先発・石田裕の前に無得点。１点を追う７回の攻撃、ベンチの積極策が重い扉をこじ開けた。１死から６番・増田陸が左前安打で出塁すると、代走・門脇を起用。２死一塁、８番・岸田の１ボール２ストライクから門脇がスタートし、ランエンドヒットで岸田が中前安打を放って一、三塁とした