◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ＤｅＮＡ（５日・東京ドーム）巨人は大城卓三捕手の劇的な代打逆転３ランで連勝を飾った。今季初先発した井上温大投手が７回１失点の好投で初勝利。７回裏にエンドランで好機を広げ、代走＆代打策も的中と阿部慎之助監督の攻撃的な采配も光った。２点リードの９回に今季初登板となったマルティネス投手も、１点を失ったが今季初セーブを挙げた。巨人はこれで２カード連続勝ち越しとなり、貯金を