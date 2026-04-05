◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ＤｅＮＡ（５日・東京Ｄ）ＤｅＮＡは先発の石田裕太郎投手が６回まで無失点の好投も、７回に２死一、三塁のピンチを招いて交代。２番手の伊勢大夢投手が代打・大城に痛恨の逆転３ランを浴び、開幕から３カード連続の負け越しとなった。石田裕は今季初登板だった３月２９日のヤクルト戦（横浜）でも７回まで無失点。２点リードの８回に無死満塁のピンチを招いたが、この時は相川亮二監督が続投