◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（５日・東京ドーム）巨人の大勢投手が８回に登板して、１０球で打者３人を抑えた。３―１と逆転を決めて迎えた８回に２番手で登板。この回先頭・梶原を１５０キロで左飛。続く８番・林を１５１キロで遊直。最後は代打・ヒュンメルを１５１キロで見逃し三振。ガッツポーズした。大勢は前日４日の同戦では、８―４の８回２死一、二塁で、北浦に代わってマウンドへ。ＷＢＣではチームメー