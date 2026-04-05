敵地ホッフェンハイム戦海外サッカーのドイツ1部ブンデスリーガ・マインツのMF佐野海舟は4日、敵地ホッフェンハイム戦にフル出場し2-1の勝利に貢献した。球際の強さを見せ、フィジカルで相手を圧倒するシーンには、日本のファンも衝撃を受けている。自陣でボールを奪った佐野。そのままボールを持って敵陣へ駆け上がるとファウルをもらった。圧倒的なフィジカルの強さで相手の攻撃を食い止めた。スポーツチャンネル「DAZN（