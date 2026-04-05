タレント・布川敏和が2日、自身のインスタグラムを更新。かつての人気番組の同窓会ショットを投稿し、ファンを喜ばせた。 【写真】さすがGUTS29年後も結束力ばっちりで出動一糸乱れぬポーズ 「ウルトラマンダイナが 来年30周年を迎える！」と書き出した布川。「それに従い, スーパーGUTS の メンバーが 地球を守るために 何を行えば良いのか？ 本日 集結をしたのだ！」と続けた。 1997年にTB