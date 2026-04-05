岡山シーガルズ バレーボール・大同生命SVリーグ女子の岡山シーガルズは5日、アウェー（所沢市民体育館）で迎えたシーズン最終戦。埼玉上尾メディックス相手にセットカウント3対1で、4試合ぶりの勝利をあげました。 今シーズンは、通算7勝37敗の12位でSVリーグ2年目を終えました。