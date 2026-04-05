北海道のこの先2週間は、気温が平年より高く経過する見込みです。天気は、7日(火)〜8日(水)頃には雨や雪が降り、風も強まって荒れた天気となる恐れがあります。10日(金)〜11日(土)頃も雨や雪が降りますが、12日(日)以降は天気の崩れる日も少なくなり、日差しや日中の暖かさも影響してシラカバ花粉の飛散が始まる所もありそうです。花粉症の方はそろそろ本格的な対策が必要かもしれません。2週間天気前半 天気の崩れる日が多い 7日(