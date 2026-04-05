◇プロ野球パ・リーグ 西武-楽天(5日、ベルーナドーム)西武の平良海馬投手が気迫の投球を披露しました。平良投手は初回、ヒットとフォアボールで1塁2塁のピンチを作ると、1アウト後4番・ボイト選手をセンターフライ。しかしこの打球をセンターの秋山俊選手が落球し先制点を奪われます。さらに1塁3塁とピンチが続きましたがYG安田選手を三振に仕留めるなど、追加点は与えませんでした。その後の平良投手は圧巻の投球。7回まで楽天打