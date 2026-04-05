◇プロ野球 巨人3-2DeNA（5日、東京ドーム）巨人は逆転勝利で2カード連続勝ち越しを決めました。今季初先発の井上温大投手は、立ち上がりは3者凡退に抑えると、2回はセンターの佐々木俊輔選手がダイビングキャッチをみせるなど、バックも好守備で応え、3回まで無失点投球。4回に佐野恵太選手に高めのストレートをはじき返され、レフトスタンドへ先制のホームランを浴びますが、力強いストレートを軸に試合をつくります。打線は、井