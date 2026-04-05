◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハム 8-2 オリックス（5日、エスコンフィールドHOKKAIDO）日本ハムはオリックスとの同一カード3連勝。この日も2本のホームランが生まれるなど終盤に猛攻を見せ、これで4連勝としました。この日の先発は有原航平投手。3回には不運な当たりからランナーを背負い、オリックス・宗佑磨選手の2試合連続HRで2失点とします。以降も味方のエラーでピンチを招く場面もありましたが、落ち着いた粘投。さらなる失点